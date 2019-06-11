|
Определён состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры
12.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Определен состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации борьбы (БФБ) Камандар Маджидов.
В вольной борьбе выступят Владислав Андреев (до 57 кг), Георгий Колиев (65 кг), Азамат Нуриков (74 кг), Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Виталий Песняк (125 кг).
У девушек за награды турнира поборются Виолетта Чирик (до 50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Вероника Иванова (62 кг), Мария Мамошук (68 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).
Как отметил председатель БФБ, подготовка к мультиспортивному форуму проходит в плановом режиме. Мужская команда тренируется в Стайках, женская — в Логойске.
На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта (г. Минск, пр-т Победителей, 4) 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград. Стоимость билетов — 7-12 руб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)