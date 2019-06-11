Определён состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры

Источник материала: Полесская правда

Определен состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации борьбы (БФБ) Камандар Маджидов.



Среди представителей греко-римского стиля на ковер минского Дворца спорта выйдут Максим Кажарский (до 60 кг), Сослан Дауров (67 кг), Павел Лях (77 кг), Радик Кулиев (87 кг), Александр Грабовик (97 кг) и Кирилл Грищенко (130 кг).

В вольной борьбе выступят Владислав Андреев (до 57 кг), Георгий Колиев (65 кг), Азамат Нуриков (74 кг), Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Виталий Песняк (125 кг).

У девушек за награды турнира поборются Виолетта Чирик (до 50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Вероника Иванова (62 кг), Мария Мамошук (68 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

Как отметил председатель БФБ, подготовка к мультиспортивному форуму проходит в плановом режиме. Мужская команда тренируется в Стайках, женская — в Логойске.

На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта (г. Минск, пр-т Победителей, 4) 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград. Стоимость билетов — 7-12 руб.





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