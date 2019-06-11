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Определён состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры

12.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Определен состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации борьбы (БФБ) Камандар Маджидов.

Определён состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры
Среди представителей греко-римского стиля на ковер минского Дворца спорта выйдут Максим Кажарский (до 60 кг), Сослан Дауров (67 кг), Павел Лях (77 кг), Радик Кулиев (87 кг), Александр Грабовик (97 кг) и Кирилл Грищенко (130 кг).

В вольной борьбе выступят Владислав Андреев (до 57 кг), Георгий Колиев (65 кг), Азамат Нуриков (74 кг), Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Виталий Песняк (125 кг).

У девушек за награды турнира поборются Виолетта Чирик (до 50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Вероника Иванова (62 кг), Мария Мамошук (68 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

Как отметил председатель БФБ, подготовка к мультиспортивному форуму проходит в плановом режиме. Мужская команда тренируется в Стайках, женская — в Логойске.

На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта (г. Минск, пр-т Победителей, 4) 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград. Стоимость билетов — 7-12 руб.


Определён состав сборной Беларуси по борьбе на II Европейские игры
Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

Расписание соревнований и стоимость билетов.

По информации БелТА.

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