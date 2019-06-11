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Сергей Кисляк: «Я думаю, что свои баллы мы еще наберем. Особенно дома»
12.06.2019 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк подвел итог матча с Северной Ирландией (0:1).
– Очень обидно, неприятно. Нужно как-то выходить из этой ситуации. Ничего не поделаешь. Понятное дело, что тяжелая группа... Но брать очки у Северной Ирландии на выезде могли, а дома тем более.
- Ирландцы часто забивают в концовках матчей, прибавляя в последние минут 15. Тренер акцентировал на этом внимание?
– Внимание акцентировалось на том, чтобы держать концентрацию на протяжении всей игры, а не отдельного отрезка. Но, к сожалению, пропустили гол.
- Перед стартом отбора могли себе представить, что после 4 туров у нас будет 0 очков, а у Северной Ирландии 12?
– Я думаю, что свои баллы мы еще наберем. Особенно дома, – сказал Кисляк.
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Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк подвел итог матча с Северной Ирландией (0:1).
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