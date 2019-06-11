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Юрий Шевцов: «У нас самая сильная команда за последнее время. Это результат системы и работы белорусских тренеров»

12.06.2019 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов считает нынешнее поколение игроков одним из самых сильных в истории.

— Борис Пуховский сказал о том, что «сейчас у нас собралась самая лучшая команда из тех, в которых я играл». И при этом так сложно проходит этот отбор…

— Согласен с Борей — у нас самая сильная команда за последнее время. И в эту команду было вложено много труда. Не только национальной сборной. Это результат системы и работы белорусских тренеров, которые готовили ребят. Это был очень долгий процесс. Но процесс формирования этой команды ещё не завершен.

Когда я в прошлом году сказал о том, что сборная будет другой, почему-то все подумали, что Шевцов повыгоняет «стариков». Это не так. Мы продолжаем строить команду. Процесс в разгаре. Да, у нас хорошие игроки. Но мы ещё не играем так хорошо, как хотим. Поэтому было сказано о том, что команда станет другой.

Мы многое меняем. В команде идет перестройка. Не все проходит гладко. Оттого возникают волнообразные результаты. Еще нет стабильности у игроков, которые составляют действительно сильнейшую команду за последнее время. И этого не надо скрывать, – сказал Шевцов.

Напомним, что сегодня сборная Беларуси сыграет в гостях против Боснии и Герцеговины. Начало матча – в 21:00.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов считает нынешнее поколение игроков одним из самых сильных в истории.
 
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