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У Александра Глеба родилась дочь

12.06.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Об этом рассказала его супруга на своей странице в Instagram. В семье уже растут две девочки, которые безумно рады появлению еще одной сестренки. Супруга футболиста Светлана Глеб подписала совместный снимок: «Две дочки хорошо, а три еще лучше. Вчера в нашей семье родилась еще одна принцесса!». Семья радуется пополнению в семье, а вот знаменитый папа очень мечтал о наследнике. К слову, Александр Глеб воспитывает дочь своей супруги от первого брака, а в 2016 году Светлана родила ему девочку, которую назвали Александрой.

https://www.belta.by/

 
 
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Популярный белорусский футболист Александр Глеб стал отцом еще одной девочки.
 
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