У Александра Глеба родилась дочь

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Об этом рассказала его супруга на своей странице в Instagram. В семье уже растут две девочки, которые безумно рады появлению еще одной сестренки. Супруга футболиста Светлана Глеб подписала совместный снимок: «Две дочки хорошо, а три еще лучше. Вчера в нашей семье родилась еще одна принцесса!». Семья радуется пополнению в семье, а вот знаменитый папа очень мечтал о наследнике. К слову, Александр Глеб воспитывает дочь своей супруги от первого брака, а в 2016 году Светлана родила ему девочку, которую назвали Александрой.