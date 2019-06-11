﻿ Владелец «Арсенала»: «Делаем из второй лиги какой-то быдло-чемпионат. Сами. И сами выстраиваем такое отношение, из-за чего в Д3 становится все хуже и хуже». 21.by
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Владелец «Арсенала»: «Делаем из второй лиги какой-то быдло-чемпионат. Сами. И сами выстраиваем такое отношение, из-за чего в Д3 становится все хуже и хуже»

12.06.2019 15:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Владелец «Арсенала» из Дзержинска Алексей Мелешекевич высказался о чемпионате второй лиги.

«Делаем из второй лиги какой-то быдло-чемпионат. Сами. И сами выстраиваем такое отношение, из-за чего в Д3 становится все хуже и хуже. Каждый все видит, но не каждый что-то делает для улучшения [ситуации]. И уровень, повторюсь, падает во всем. Понимаю, что новых стадионов не будет, но до ума доводить то, что есть, хотя бы в знак уважения к себе и своим футболистам и болельщикам, надо.

Думаю, в командах из райцентров финансовые условия примерно равные, поэтому, мне кажется, что все кроется в отношении к делу. Мы часто со смехом воспринимает весь этот трэш, но, на самом деле, пришло время менять подходы, а не сидеть на месте», – сказал Мелешкевич.

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