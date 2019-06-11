США – Венесуэла

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Предматчевые расклады и главные интриги

Американская команда вроде не является футбольным грандом, но Венесуэла играет с ними не слишком удачно. В четырех последних личных встречах южноамериканцы смогли отметиться суммарно только одним взятием ворот. Естественно, что три из этих игр были ими проиграны.

В 2019 году американцы успели провести уже пять товарищеских поединков. Панама, Коста-Рика и Эквадор не оказались по-настоящему серьезного сопротивления. Чтобы это понять достаточно обратить внимание на один факт – они не забили в ворота США ни одного гола. Но и американцы очень долго раскачивались. В этих трех поединках звездно-полосатые забили шесть мячей, но всего лишь один отправили в сетку ранее 80-й минуты.

Против более сильных чилийцев у США получилось только сыграть вничью. А на днях они и вовсе уступили Ямайке. А ведь о том, что там вообще играют в футбол, российский болельщик знает, пожалуй, только благодаря известной песне группы «Чайф».

Венесуэла – одна из слабейших команд Южной Америки. Сборная определенно звезд с неба не хватает. Однако в марте в товарищеской встрече сборная победила саму Аргентину. Конечно, переоценивать этот факт не стоит, но все-таки в составе «альбиселесте» весь матч отбегал Лионель Месси.

А в июне они еще и успели встретиться с Эквадором и Мексикой. С первым получилось разойтись миром, а вот потомки ацтеков переиграли скромных южноамериканцев.

Любопытнейшим образом распределилась наиболее популярные ставки – они же просто-напросто противоречат друг другу. Конечно, это товарищеский матч и никто сильно не заботится о результате. Тем удивительнее, чем именно такие исходы популярны у любителей ставить.

Эти два варианта также можно объединить. И не только потому, что на них обращают внимание лишь в каждом десятом случае. Здесь больше акцент сделан на гостях. Понятно, что американцы фавориты и наверняка забьют. Вот только такие варианты подразумевают то, что венесуэльцы дадут бой американцам.

Приблизительно из той же серии. Вот только, если судить по коэффициенту, это самая безопасная ставка. Сложно быть категоричным, когда речь заходит об одной из худших сборных целого континента. Однако Венесуэла доказала, что умеет забивать. Поэтому можно попробовать сыграть и на этом.

США – Венесуэла: футбол – вне политики!

Все-таки будем надеяться, что громкие слова о том, что спорт, и футбол в частности, остается вне политики – не пустая болтовня.

Если же вернуться исключительно к футбольным делам, то американцы являются очевидными фаворитами. У них более индивидуально сильные футболисты. Да и результаты последних лет только доказывают слабость венесуэльцев.

А южноамериканцы, между прочим, не так давно переиграли Аргентину, в состав которой весь поединков отбегал Лионель Месси. Однако переоценивать эту скромную команду все-таки не стоит.

Источник: Tips

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