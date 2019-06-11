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Хорватия — Тунис

12.06.2019 15:22 — Новости Спорта |  
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Хорватия — ТунисВице-чемпионы мира хорваты после успешного мундиаля в России неудачно сыграли в Лиге наций, где их соперниками по группе были сборные Испании и Англии.

А на старте отборочного цикла Евро-2020 сборная Хорватии потерпела неожиданное поражение от венгров. Впрочем, 8 июня команда Златко Далича обыграла на своем поле Уэльс (2:1) и несколько поправила свое турнирное положение.

Предстоящая встреча станет для хорватов последней перед уходом в долгожданный отпуск. Впрочем, для ряда ключевых футболистов сборной он уже начался. Известно, что против Туниса не сыграют Лука Модрич, Иван Ракитич, Анте Ребич, Шиме Врсалько… Едва ли выйдет в стартовом составе и автор победного гола в ворота валлийцев Иван Перишич.

Команда Туниса в свою очередь завершает подготовку к Кубку африканский наций — 2019. На групповом этапе турнира дружина Алена Жиресса сыграет со сборными Мали, Мавритании и Анголы.

Африканская сборная известна своей способностью качественно сыграть в обороне. Конечно, хорваты остаются фаворитами домашней встречи, даже несмотря на неоптимальный состав. Но, скорее всего, голы будут даваться обеим командам с большим трудом.

Источник. Рейтинг Букмекеров 

 
 
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Вице-чемпионы мира хорваты после успешного мундиаля в России неудачно сыграли в Лиге наций, где их соперниками по группе были сборные Испании и Англии.
 
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