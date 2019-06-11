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Gambit.Y vs Nemiga

12.06.2019 14:26 — Новости Спорта |  
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Gambit.Y vs NemigaОдним из матчей верхней сетки закрытых квалификаций на CIS Minor станет bo3 противостояние Gambit Youngsters и Nemiga Gaming. Чего ожидать от данной встречи, и кто по итогу окажется сильнее?

Молодой состав команды Gambit уже находится на 62 месте в топе по версии сайта hltv.org. Из медийных игроков там никого нет, приятно будет посмотреть на свежую кровь в деле. В рамках квалификаций парни играли против команды Warthog и без всяких проблем одолели их. Также ранее им удавалось обыграть команду GODSENT со счётом 2:0, а это значит, что парни не так просты, как может показаться на первый взгляд.

Белорусский коллектив Nemiga уже давно всем известен, и парни находятся на 49 строчке мирового рейтинга. В рамках квалификаций парни обыграли со счётом 2:0 команду Dracarys, и сделали это максимально легко и непринужденно. Также команда сейчас находится в действительно неплохой игровой форме.

Как ни крути, а Nemiga Gaming на голову выше своего оппонента. Парни могут залить одну карту, но в bo3 у них гораздо больше шансов. Коллектив Gambit Youngsters даже не рассматривается мною, как команда, которая сможет попасть на минор, в отличии от белорусов.

Источник. CQ 

 
 
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Одним из матчей верхней сетки закрытых квалификаций на CIS Minor станет bo3 противостояние Gambit Youngsters и Nemiga Gaming.
 
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