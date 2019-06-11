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Месси и Роналдиньо стали главными лицами PES 2020. Иньеста – консультант игры

12.06.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Konami выпустила трейлер новой части Pro Evolution Soccer, которая получила название eFootball PES 2020.

Главными лицами игры стали Роналдиньо и Лионель Месси. Иньеста выступает в качестве консультанта проекта. 

Сообщается, что в игре изменят режим «Мастер-лига». В нем появится более реалистичная система трансферов, а также интерактивные диалоги. 

EFootball PES 2020 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 10 сентября 2019 года.

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Konami выпустила трейлер новой части Pro Evolution Soccer, которая получила название eFootball PES 2020.
 
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