Месси и Роналдиньо стали главными лицами PES 2020. Иньеста – консультант игры

Источник материала: Tribuna.com

Konami выпустила трейлер новой части Pro Evolution Soccer, которая получила название eFootball PES 2020.

Главными лицами игры стали Роналдиньо и Лионель Месси. Иньеста выступает в качестве консультанта проекта.

Сообщается, что в игре изменят режим «Мастер-лига». В нем появится более реалистичная система трансферов, а также интерактивные диалоги.

EFootball PES 2020 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 10 сентября 2019 года.

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