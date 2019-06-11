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Шитов пропустит минимум 3 недели

12.06.2019 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, защитник сборной Беларуси и минского «Динамо» Игорь Шитов получил травму в матче отбора к Евро-2020 против Северной Ирландии (0:1).

Сегодня «Динамо» опубликовало сообщение о том, сколько пропустит футболист.

«По результатам мед. обследования после матча у Игоря Шитова был диагностирован подвывих ключично-акромиального сочленения правого плеча. Предположительно срок восстановления составит минимум три недели», – говорится в сообщении «Динамо».

 
 
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Как сообщалось ранее, защитник сборной Беларуси и минского «Динамо» Игорь Шитов получил травму в матче отбора к Евро-2020 против Северной Ирландии (0:1).
 
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