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Рауль посетил Минск в рамках конференции УЕФА
12.06.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный в прошлом форвард «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес побывал в Минске в рамках европейской конференции по массовому футболу.
Мероприятие прошло в гостинице «Марриотт».
«В общении с журналистами Рауль вспоминал Минск образца 2008-го. Говорил, что было холодно. Выдавал длинные предложения, а во время перевода держал руки в карманах и раскачивался маятником. Человек в форме. Такое чувство, что со времен нашего детства не изменился. Ни седины, ни намеков на пузо», – сообщает журналист
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