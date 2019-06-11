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 Рауль посетил Минск в рамках конференции УЕФА

12.06.2019 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный в прошлом форвард «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес побывал в Минске в рамках европейской конференции по массовому футболу.

Мероприятие прошло в гостинице «Марриотт».

«В общении с журналистами Рауль вспоминал Минск образца 2008-го. Говорил, что было холодно. Выдавал длинные предложения, а во время перевода держал руки в карманах и раскачивался маятником. Человек в форме. Такое чувство, что со времен нашего детства не изменился. Ни седины, ни намеков на пузо», – сообщает журналист Onliner.by Никита Мелкозеров.

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Рауль

 
Теги: Минск
 
 
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Известный в прошлом форвард «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес побывал в Минске в рамках европейской конференции по массовому футболу.
 
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