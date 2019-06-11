|
Кравченко будет главным тренером «Динамо-Молодечно»
12.06.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен тренерский штаб «Динамо-Молодечно» на сезон-2019/2020, сообщает
Главный тренер – Дмитрий Кравченко. Помощники – Игорь Кривошлык, Александр Владыкин, Ирек Хафизов.
Отметим, что должность тренера по вратарям пока вакантна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен тренерский штаб «Динамо-Молодечно» на сезон-2019/2020, сообщает «Белорусский хоккей».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)