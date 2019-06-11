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Гризманн переходит в «Барселону»
12.06.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны».
Об этом сообщил исполнительны директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
«Еще с марта мы знали, что Гризманн перейдет в «Барселону», – заявил функционер.
Напомним, что игрокам «Барселоны» не нравилась идея возможного трансфера француза.
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Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны».
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