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«Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли

13.06.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в 7-м матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

«Блюзмены» впервые в истории стали чемпионами плей-офф НХЛ.

Ранее «Сент-Луис» трижды выходил в финал турнира – в 1968, 1969, 1970 годах.

 
 
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«Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в 7-м матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.
 
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