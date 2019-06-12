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«Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли
13.06.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Сент-Луис» победил
«Блюзмены» впервые в истории стали чемпионами плей-офф
Ранее «Сент-Луис» трижды выходил в финал турнира – в 1968, 1969, 1970 годах.
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«Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в 7-м матче финала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.
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