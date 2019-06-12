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Более 1,3 тысячи человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня
13.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Более 1,3 тысячи человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Об этом рассказала в пресс-центре издательского дома «Беларусь сегодня» начальник отдела по организации проведения церемоний открытия и закрытия фонда «Дирекция II Европейских игр» Олеся Рулькова.
Она отметила, что работы по монтажу сценического оборудования идут по плану. Уже смонтирована тросовая дорога, работают бригады по наладке света и установке звука. По ее словам, каждый день на стадионе «Динамо» ведется тестирование различного оборудования и техники. Например, сцена будет вращаться на 360 градусов так, чтобы зрители с любой точки, где бы они ни сидели, смогли все увидеть.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
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