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Более 1,3 тысячи человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня

13.06.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Более 1,3 тысячи человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Об этом рассказала в пресс-центре издательского дома «Беларусь сегодня» начальник отдела по организации проведения церемоний открытия и закрытия фонда «Дирекция II Европейских игр» Олеся Рулькова.

Более 1,3 тысячи человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня
«Идея церемонии открытия — рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Сценарий разрабатывался российско-белорусскими специалистами. С белорусской стороны выступил Александр Вавилов, с российской — Алексей Сеченов. Всего участие в красочном шоу примет более 1,3 тыс. человек», — сказала Олеся Рулькова.

Она отметила, что работы по монтажу сценического оборудования идут по плану. Уже смонтирована тросовая дорога, работают бригады по наладке света и установке звука. По ее словам, каждый день на стадионе «Динамо» ведется тестирование различного оборудования и техники. Например, сцена будет вращаться на 360 градусов так, чтобы зрители с любой точки, где бы они ни сидели, смогли все увидеть.

Более 1,3 тысячи человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июняII Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград
в 15 видах спорта.

Расписание соревнований II Европейских игр и стоимость билетов

По информации БелТА.

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