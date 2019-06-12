ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ сыграет в гостях у «Спутника», «Рух» – «Динамо» Брест и другие результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Беларуси

13.06.2019 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны пары 1/16 финала Кубка Беларуси.

«Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»
«Лида» – «Слуцк»
«Ошмяны-БГУФК» – «Ислочь»
«Белшина» – «Минск»
«Клецк» – «Торпедо» Минск
«Слоним-2017» – «Витебск»
НФК – «Славия»
«Нафтан» – «Неман»
«Рух» – «Динамо» Брест
«Волна» – «Дняпро»
«Смолевичи» – «Шахтер»
«Спутник» – БАТЭ
«Арсенал» – «Энергетик-БГУ»
«Локомотив» – «Городея»
«Гранит» – «Динамо» Минск
«Сморгонь» – «Гомель»

Матчи запланированы на 27 и 28 июля.

Кубок Беларуси. 1/32 финала. «Рух» прошел «Ивацевичи», победив в дополнительное время, «Арсенал» разгромил «Молодечно» и другие результаты

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Где продолжит карьеру Глеб? Закончит – 4, заграница – 5 или Брест – 7?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика