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БАТЭ сыграет в гостях у «Спутника», «Рух» – «Динамо» Брест и другие результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Беларуси
13.06.2019 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны пары 1/16 финала Кубка Беларуси.
«Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»
Матчи запланированы на 27 и 28 июля.
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БАТЭ сыграет в гостях у «Спутника», «Рух» – «Динамо» Брест и другие результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Беларуси
Стали известны пары 1/16 финала Кубка Беларуси.
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