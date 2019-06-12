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НОК презентовал форму сборной Беларуси на II Европейских играх
13.06.2019 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня НОК Беларуси презентовал форму белорусских спортсменов на II Европейских играх.
В комплект формы входит 18 предметов одежды и обуви.
На форме размещен цветок папоротника, который позволяет подчеркнуть принадлежность к культуре Беларуси.
На парадно-гражданской форме разместили василек, который выполнен в стилистике народного творчества.
фото: belta.by
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Сегодня НОК Беларуси презентовал форму белорусских спортсменов на II Европейских играх.
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