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Минское «Динамо» подписало контракт с Феоктистовым

13.06.2019 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение хоккеиста носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал за «Адмирал».

В 34 матчах он набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафа.

 
 
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Нападающий Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
 
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