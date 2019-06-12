Минское «Динамо» подписало контракт с Феоктистовым

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение хоккеиста носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал за «Адмирал».

В 34 матчах он набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафа.