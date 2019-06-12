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Минское «Динамо» подписало контракт с Феоктистовым
13.06.2019 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение хоккеиста носит двусторонний характер и рассчитано на один год.
В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал за «Адмирал».
В 34 матчах он набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафа.
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Нападающий Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
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