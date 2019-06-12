Суд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву

Источник материала: Tribuna.com

Завершилось заседание Мосгорсуда, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Суд поправил квалификацию преступлений, однако срок наказания остался неизменным.

Кирилл Кокорин и Александр Мамаев должны отбыть 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.