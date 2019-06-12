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Суд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву
13.06.2019 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершилось заседание Мосгорсуда, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Суд поправил квалификацию преступлений, однако срок наказания остался неизменным.
Кирилл Кокорин и Александр Мамаев должны отбыть 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.
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Завершилось заседание Мосгорсуда, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника...
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