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Суд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву

13.06.2019 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завершилось заседание Мосгорсуда, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Суд поправил квалификацию преступлений, однако срок наказания остался неизменным.

Кирилл Кокорин и Александр Мамаев должны отбыть 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

 
 
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Завершилось заседание Мосгорсуда, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника...
 
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