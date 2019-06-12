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Испанский гонщик Кобо дисквалифицирован за допинг. Теперь Фрум станет победителем «Вуэльты-2011»

13.06.2019 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо дисквалифицирован на три года за применение допинга.

В показателях его биопаспорта с 2009 по 2011 были обнаружены аномальные отклонения.

Испанец в течение месяца может подать апелляцию в Споривный арбитражный суд (CAS). До тех пор его результаты не будут аннулированы.

Кобо является победителем многодневки «Вуэльта-2011». Если его результаты отменят, то первое место той «Вуэльты» перейдет к британцу Кристоферу Фруму.

Фрум, который побеждал на «Вуэльте» в 2017-м, 12 июня получил серьезные травмы на тренировке и пропустит «Тур де Франс-2019».

 
 
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Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо дисквалифицирован на три года за применение допинга.
 
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