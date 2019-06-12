Юрий Вергейчик: «Хотим, чтобы главным тренером сборной снова был отечественный специалист»

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель председателя БФФ Юрий Вергейчик рассказал, как проходит поиск кандидатов на должность главного тренера сборной Беларуси после отставки Игоря Криушенко.

- Кого рассматриваете основными кандидатами на пост главного тренера?

– Их несколько. И процесс, понятно, еще идет. Но хотим чтобы это снова был отечественный специалист, который надолго не отрывался от белорусского футбола. В идеале — постоянно жил в нашей стране и следил за игроками, то есть чувствовал все изнутри.

Озвучим одну или две фамилии на скором заседании исполкома в третьей декаде июня. А дальше ему решать, утвердить или нет. В любом случае главными видим следующие оперативные задачи: омолодить команду — и при этом выстроить ее игру с учетом наших целей в ближайшем будущем, – сказал Вергейчик.