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Сергей Гуренко: «Тренер сборной не может подготовить футболистов за неделю, значит, надо больше работать в клубах»

13.06.2019 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Сергей Гуренко полагает, что одна из главных проблем игроков сборной – физическая подготовка. 

«Мне сложно судить, доставал ли Криушенко максимум из игроков. По матчу с Северной Ирландией было видно – проигрываем функционально. Но тренер сборной не может подготовить футболистов за неделю – значит, надо больше работать в клубах. В чем беда? У нас нет ни одного квалифицированного тренера по физподготовке. Почему они есть в Сербии, в Италии уже лет тридцать готовят? Там понимают их важнейшую роль, в Беларуси же все по старинке. Но как успешно играть, если футболисты не выдерживают современных режимов интенсивности? Можно сколько угодно заниматься поиском виновных, сваливать все на Криушенко, потом на его сменщика, но одна из основополагающих проблем останется нерешенной. Если футболист не бежит, ему не хватает выносливости, скоростно-силовых качеств, то что он продемонстрирует на таком уровне? Во втором тайме североирландцы нас просто смяли, выглядели свежее, были быстрее в каждом единоборстве. Вы же видите, с какими накачанными ногами, торсами выходят на поле в зарубежных клубах. Чего ждать, если немцы в игре с нами даже не вспотели, а у некоторых белорусов происходило затмение уже на сороковой минуте? 

Футболист должен быть атлетом. Но кто их готовит? Скажем, я руководствуюсь навыками, которые получил, играя в Италии, России, когда прочувствовал на себе, когда и какие даются нагрузки. Но у других тренеров не было такой возможности. Вот и выходит: либо недобор, либо перебор. Надо отправлять людей учиться. Иначе продолжим строить воздушные замки», – цитирует Гуренко «Прессбол».

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Белорусский тренер Сергей Гуренко полагает, что одна из главных проблем игроков сборной – физическая подготовка.
 
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