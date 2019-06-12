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Юрий Пунтус: «Давайте наберемся терпения и хорошенько поработаем на перспективу. В противном случае участие нашей сборной в топ-соревнованиях останется несбыточной мечтой»

13.06.2019 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер Юрий Пунтус считает, что белорусскому футболу нужно не гнаться за результатами, а работать на перспективу. 

«В создавшейся ситуации виноват не только штаб Игоря Криушенко – мы все. Главную проблему вижу в том, что сборная остро нуждается в пополнении качественными игроками. А их у нас крайне мало. Сравните с плеядой талантливых футболистов, с которыми мне посчастливилось работать в «молодежке». Позже большая их группа плавно влилась в национальную команду, стала ее лидерами. Время безжалостно — игроки завершили выступления, а достойной смены не видно. Много перспективных ребят потеряно при сокращении высшей лиги – этого нельзя было допускать.

Сегодня мы гонимся за результатом. Да, надо бороться в группе. Мы и боролись, но Германия и Голландия – очень сильные оппоненты. Северная Ирландия – другое дело. В матчах с ней не заслужили поражения, но футбольный бог был почему-то не с нами. Единственное, мне показалось, что белорусская сборная играла дома на ничью, боялась снова уступить. Гости же до последних минут бились за победу, и эта разница в психологии сказалась в концовке.

У нашей сборной остается отличный шанс пробиться на чемпионат Европы через Лигу наций. Но надо думать и о том, как решать глобальную задачу. Все прекрасно понимают: сильнее мы станем только тогда, когда будем качественно готовить молодежь. Это аксиома. Давайте наберемся терпения и хорошенько поработаем на перспективу. В противном случае участие нашей сборной в топ-соревнованиях останется несбыточной мечтой», – сказал Пунтус в интервью «Прессболу».

Игорь Криушенко: «Понятно, что, попади мы на чемпионат Европы, будет очень тяжело. Но это мечта многих футболистов, они живут ей. Убить ее – пропадет и смысл жизни»

 
 
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