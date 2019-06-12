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Юрий Пунтус: «Давайте наберемся терпения и хорошенько поработаем на перспективу. В противном случае участие нашей сборной в топ-соревнованиях останется несбыточной мечтой»
13.06.2019 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер Юрий Пунтус считает, что белорусскому футболу нужно не гнаться за результатами, а работать на перспективу.
«В создавшейся ситуации виноват не только штаб
Сегодня мы гонимся за результатом. Да, надо бороться в группе. Мы и боролись, но Германия и Голландия – очень сильные оппоненты. Северная Ирландия – другое дело. В матчах с ней не заслужили поражения, но футбольный бог был почему-то не с нами. Единственное, мне показалось, что белорусская сборная играла дома на ничью, боялась снова уступить. Гости же до последних минут бились за победу, и эта разница в психологии сказалась в концовке.
У нашей сборной остается отличный шанс пробиться на чемпионат Европы через Лигу наций. Но надо думать и о том, как решать глобальную задачу. Все прекрасно понимают: сильнее мы станем только тогда, когда будем качественно готовить молодежь. Это аксиома. Давайте наберемся терпения и хорошенько поработаем на перспективу. В противном случае участие нашей сборной в топ-соревнованиях останется несбыточной мечтой», – сказал Пунтус в интервью
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Юрий Пунтус: «Давайте наберемся терпения и хорошенько поработаем на перспективу. В противном случае участие нашей сборной в топ-соревнованиях останется несбыточной мечтой»
Тренер Юрий Пунтус считает, что белорусскому футболу нужно не гнаться за результатами, а работать на перспективу.
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