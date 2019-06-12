Юрий Вергейчик: «Если мы не добиваемся результата с возрастными игроками, надо понять: пора перестраивать буквально все»

Источник материала: Tribuna.com

Первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик считает, что сборная Беларуси нуждается в омоложении.

«В текущем цикле шансов уже фактически нет и на третье место в группе. А что касается матча с грузинами в Лиге наций и следующего отбора — к чемпионату мира 2022 года — нужно формировать более молодую и более амбициозную команду. Вот какой средний возраст у сборной Германии, в которой очень много молодежи? И если мы не добиваемся результата с возрастными игроками, то надо понять: пора перестраивать буквально все», – передает слова Вергейчика «Прессбол» .