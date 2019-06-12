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Юрий Вергейчик: «Если мы не добиваемся результата с возрастными игроками, надо понять: пора перестраивать буквально все»
13.06.2019 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик считает, что сборная Беларуси нуждается в омоложении.
«В текущем цикле шансов уже фактически нет и на третье место в группе. А что касается матча с грузинами в Лиге наций и следующего отбора — к чемпионату мира 2022 года — нужно формировать более молодую и более амбициозную команду. Вот какой средний возраст у сборной Германии, в которой очень много молодежи? И если мы не добиваемся результата с возрастными игроками, то надо понять: пора перестраивать буквально все», – передает слова Вергейчика
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Юрий Вергейчик: «Если мы не добиваемся результата с возрастными игроками, надо понять: пора перестраивать буквально все»
Первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик считает, что сборная Беларуси нуждается в омоложении.
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