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Юрий Вергейчик: «Если мы не добиваемся результата с возрастными игроками, надо понять: пора перестраивать буквально все»

13.06.2019 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик считает, что сборная Беларуси нуждается в омоложении. 

«В текущем цикле шансов уже фактически нет и на третье место в группе. А что касается матча с грузинами в Лиге наций и следующего отбора — к чемпионату мира 2022 года — нужно формировать более молодую и более амбициозную команду. Вот какой средний возраст у сборной Германии, в которой очень много молодежи? И если мы не добиваемся результата с возрастными игроками, то надо понять: пора перестраивать буквально все», – передает слова Вергейчика «Прессбол».

 
 
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Первый зампред АБФФ Юрий Вергейчик считает, что сборная Беларуси нуждается в омоложении.
 
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