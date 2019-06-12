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Щербицкий пропустит матч с «Шахтером»
13.06.2019 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На прошлой неделе голкипер БАТЭ Денис Щербицкий получил травму плеча и покинул расположение сборной Беларуси.
Вратарь отправился на медобследование в Германию. По информации
В распоряжении Алексея Баги остаются вратари Антон Чичкан и Александр Свирский.
БАТЭ примет «Шахтер» 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.
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На прошлой неделе голкипер БАТЭ Денис Щербицкий получил травму плеча и покинул расположение сборной Беларуси.
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