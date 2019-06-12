Щербицкий пропустит матч с «Шахтером»

Источник материала: Tribuna.com

На прошлой неделе голкипер БАТЭ Денис Щербицкий получил травму плеча и покинул расположение сборной Беларуси.

Вратарь отправился на медобследование в Германию. По информации «Прессбола» , Щербицкий обойдется без операции, но не сыграет в ближайшем матче БАТЭ против «Шахтера».

В распоряжении Алексея Баги остаются вратари Антон Чичкан и Александр Свирский.

БАТЭ примет «Шахтер» 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.