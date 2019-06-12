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Щербицкий пропустит матч с «Шахтером»

13.06.2019 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На прошлой неделе голкипер БАТЭ Денис Щербицкий получил травму плеча и покинул расположение сборной Беларуси. 

Вратарь отправился на медобследование в Германию. По информации «Прессбола», Щербицкий обойдется без операции, но не сыграет в ближайшем матче БАТЭ против «Шахтера». 

В распоряжении Алексея Баги остаются вратари Антон Чичкан и Александр Свирский.

БАТЭ примет «Шахтер» 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

 
 
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На прошлой неделе голкипер БАТЭ Денис Щербицкий получил травму плеча и покинул расположение сборной Беларуси.
 
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