Нижегородское «Торпедо» может заключить с «Юностью» договор и сделать своим фарм-клубом

Источник материала: Tribuna.com

Нижегородское «Торпедо» может сменить фарм-клуб. Ранее им был «Саров» из ВХЛ.

По информации Tribuna.com, в качестве нового фарм-клуба нижегородцы рассматривают «Юность». Регламент КХЛ предоставляет такую возможность.

В прошлом сезоне «Юность» была фарм-клубом минского «Динамо», но пока что «зубры» не определились, будут ли продолжать это сотрудничество.

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Отметим, что в это межсезонье состав «Торпедо» уже пополнили два воспитанника «Юности» – 19-летний форвард Владислав Михальчук и его 21-летний коллега по амплуа Андрей Белевич.