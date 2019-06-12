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Нижегородское «Торпедо» может заключить с «Юностью» договор и сделать своим фарм-клубом
13.06.2019 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нижегородское «Торпедо» может сменить фарм-клуб. Ранее им был «Саров» из ВХЛ.
По информации Tribuna.com, в качестве нового фарм-клуба нижегородцы рассматривают «Юность». Регламент КХЛ предоставляет такую возможность.
В прошлом сезоне «Юность» была фарм-клубом минского «Динамо», но пока что «зубры» не определились, будут ли продолжать это сотрудничество.
Отметим, что в это межсезонье состав «Торпедо» уже пополнили два воспитанника «Юности» – 19-летний форвард Владислав Михальчук и его 21-летний коллега по амплуа Андрей Белевич.
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Нижегородское «Торпедо» может сменить фарм-клуб.
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