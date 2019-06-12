Сборная Беларуси вышла на ЕВРО-2020

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче квалификации чемпионата Европы-2020 сборная России обыграла Италию (30:23) и досрочно вышла на турнир.

Эта победа позволила квалифицироваться на ЕВРО и белорусам, которые теперь гарантированно станут одной из четырех лучших третьих команд в квалификации.

После победы над боснийцами подопечные Юрия Шевцова с шестью очками занимают второе место в своем квартете.

16 июня белорусы сыграют в Бресте заключительный матч квалификации против финнов.