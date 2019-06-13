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Герман взяла бронзу на норвежском этапе «Бриллиантовой лиги»
13.06.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белоруска Эльвира Герман стала третьей в беге на 100 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло.
На преодоление дистанции Герман понадобилось 12,84 секунды. Ее опередили американки Кристина Клемонс (12,58) и Шарика Нэлвис (12,74).
«Бриллиантовая лига»
Этап в Осло, Норвегия
Бег с барьерами, 100 м
Женщины
1. Шарика Нэлвис (США) – 12,74 секунды
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Белоруска Эльвира Герман стала третьей в беге на 100 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло.
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