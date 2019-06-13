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Сергей Боровский: «Разумеется, болельщики требовали отставки Криушенко. У нас весь футбол основан на таком «анализе»: выигрываешь – король, проигрываешь – до свидания»

13.06.2019 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Сергей Боровский высказал свое мнение насчет отставки рулевого сборной Игоря Криушенко.

«Разумеется, болельщики требовали отставки тренера. У нас весь футбол основан на таком «анализе»: выигрываешь – король, проигрываешь – до свидания. То же самое касается руководителей. Они часто думают, что вот сейчас придет волшебник и все сделает как надо. Но так не бывает. Вообще рассуждать об отставке Криушенко сложно, поскольку мы пока не знаем, кто его заменит. Главное, чтобы у руководства федерации был план, а не просто случилась отставка ради отставки.

Сейчас основная задача сборной – обыграть Грузию и попытаться выйти на EURO. Матчи же квалификации изначально можно было рассматривать как этап подготовки к следующей весне. Их нужно использовать с максимальной эффективностью для нахождения оптимального состава. Может, для привлечения новых футболистов – вдруг кто-то выстрелит? И, конечно, для отработки стабильных связей. Хватит ли у нового штаба на это времени? Все зависит от того, насколько он будет владеть ситуацией в белорусском футболе», – цитирует Боровского «Прессбол».

 
 
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