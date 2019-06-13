Сергей Боровский: «Разумеется, болельщики требовали отставки Криушенко. У нас весь футбол основан на таком «анализе»: выигрываешь – король, проигрываешь – до свидания»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Сергей Боровский высказал свое мнение насчет отставки рулевого сборной .

«Разумеется, болельщики требовали отставки тренера. У нас весь футбол основан на таком «анализе»: выигрываешь – король, проигрываешь – до свидания. То же самое касается руководителей. Они часто думают, что вот сейчас придет волшебник и все сделает как надо. Но так не бывает. Вообще рассуждать об отставке Криушенко сложно, поскольку мы пока не знаем, кто его заменит. Главное, чтобы у руководства федерации был план, а не просто случилась отставка ради отставки.