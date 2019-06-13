Азар о «Реале»: «Мне 28 лет, лучший момент для игрока. Пора присоединиться к лучшему клубу в мире»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.

«Я был еще ребенком и играл с братом в саду, когда стал фанатом «Реала». Затем я отправился во Францию, а потом в Англию, но быть игроком в этой футболке – большая честь для меня, я не могу дождаться начала сезона.

Это правда, что я всегда мечтал о «Реале». Это было действительно так. Я никогда не сомневался, что наконец окажусь здесь.

Я всегда говорю, что хочу наслаждаться игрой, выигрывать матчи. Когда играешь в «Реале», то хочешь выиграть как можно больше трофеев, чтобы войти в историю.

Все знают, что Зидан был моим кумиром с детства. То, что он теперь тренер «Реала», было важным фактором, но не только это. Я до этого хотел играть здесь.

Я не думаю, что уже слишком поздно, мне 28 лет, лучший момент для футболиста. У меня были разные этапы в моей карьере: «Лилль», «Челси». Но я чувствовал, что пришло время присоединиться к лучшему клубу в мире.

Мне удалось поговорить с Модричем через Ковачича. Я пошутил, когда попросил его отдать мне 10-й номер. Он отказался, так что мне нужно будет найти другой номер. Но сейчас номер для меня не важен, важно просто играть с этой эмблемой.

Я постараюсь быть частью лучшей команды в мире, а не просто лучшим игроком. Это другой уровень. У меня был большой успех с «Челси», я хочу много выиграть и с «Реалом». Просто быть здесь – это новый вызов, но я к этому готов», – сказал Азар.