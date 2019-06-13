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Кавай Ленард – MVP финальной серии

14.06.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Торонто» Кавай Ленард признан MVP финальной серии. Это второй подобный трофей в карьере игрока.

В истории НБА лишь три игрока становились MVP финальной серии с разными командами: центровой Карим Абдул-Джаббар («Милуоки», «Лейкерс»), Леброн Джеймс («Майами», «Кливленд») и Кавай Ленард («Сан-Антонио», «Торонто»).

Ленард помог «Рэпторс» впервые в истории клуба выиграть чемпионат. В 6-м матче, в котором «Рэпторс» оформили чемпионство, Ленард набрал 22 очка (7 из 16 с игры), сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери.

 
 
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Форвард «Торонто» Кавай Ленард признан MVP финальной серии.
 
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