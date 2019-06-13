|
Кавай Ленард – MVP финальной серии
14.06.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Торонто»
В истории
Ленард помог «Рэпторс» впервые в истории клуба выиграть чемпионат. В 6-м матче, в котором «Рэпторс» оформили чемпионство, Ленард набрал 22 очка (7 из 16 с игры), сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Торонто» Кавай Ленард признан MVP финальной серии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)