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НБА. «Торонто» победил «Голден Стэйт» в 6-м матче и впервые стал чемпионом

14.06.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Окленде прошел 6-й матч финальной серии плей-офф НБА. «Торонто» одержал гостевую победу над «Голден Стэйт» (114:110, 4-2) и завоевал первый чемпионский титул в истории клуба.

НБА

Плей-офф

Финал

Шестой матч

Голден Стэйт – Торонто 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
Дата проведения
14 июня, 04.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Томпсон (30), Игудала (22), Карри (21 + 7 передач), Грин (11 + 19 подборов + 13 передач + 8 потерь), Луни (6)  старт; Казинс (12), Ливингстон (6), Кук (2), Маккинни (0), Жеребко (0), Богут (0).
Торонто
Лаури (26 + 7 подборов + 10 передач), Сиакам (26 + 10 подборов), Ленард (22), Марк Газоль (3 + 9 подборов), Грин (0)  старт; Ванвлит (22), Ибака (15), Пауэлл (0).

Cерию выиграл «Торонто» – 4-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 

 
 
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Сегодня в Окленде прошел 6-й матч финальной серии плей-офф НБА.
 
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