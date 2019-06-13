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НБА. «Торонто» победил «Голден Стэйт» в 6-м матче и впервые стал чемпионом
14.06.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Окленде прошел 6-й матч финальной серии плей-офф НБА. «Торонто» одержал гостевую победу над «Голден Стэйт» (114:110, 4-2) и завоевал первый чемпионский титул в истории клуба.
НБА
Финал
Шестой матч
Cерию выиграл «Торонто» – 4-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Окленде прошел 6-й матч финальной серии плей-офф НБА.
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