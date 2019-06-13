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Игорь Гуринович: «Криушенко вызвал всех лучших. Ну пока мы вот такие»

14.06.2019 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Игорь Гуринович предположил, почему сборная Беларуси провалила старт отбора на Евро-2020.

«Виновато отсутствие в стране по-настоящему классных игроков. В команде же собраны сильнейшие — других у нас нет. Имеем то, что имеем. Ну и такова, видимо, наша футбольная философия — обделенных самолюбием, не победителей. Показалось, что мы слишком много играем на своей половине, в центре поля. И очень мало — поближе к чужим воротам. Болельщик простит все, но не эту трусость. Нужно менять подобную философию. Понаглее надо быть — я про наглость в хорошем смысле слова. А получилось или нет, уже другой вопрос.

Ну что Игорю Криушенко предъявишь? Что не взял в команду кого-то из сильных игроков? Нет, вызвал, повторюсь, всех лучших. Ну пока мы вот такие. Но Криушенко же не тренирует их каждый день. Собрал максимум на пять дней, чтобы подвести к матчу, какие-то тактические моменты отработать. А так игроки тренируются, работают и готовятся в клубах. И кого тренером сборной ни назначь, кого из футболистов ни вызови, ничего не поменяется. Но сейчас, конечно, надо попытаться выйти через Лигу наций на чемпионат Европы», – считает Гуринович.

 
 
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Белорусский специалист Игорь Гуринович предположил, почему сборная Беларуси провалила старт отбора на Евро-2020.
 
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