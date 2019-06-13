Андрей Кравченко: «Блинов посвятил мне десять небольших музыкальных пьес. Это потеря для всего человечества»

Источник материала: Tribuna.com

Серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко вспомнил о своем знакомстве с недавно ушедшим из жизни пианистом и учредителем НФК Юрием Блиновым.

«Эта ужасная новость застала меня на словацком сборе. Испытал шок! Юрий посвятил мне десять небольших музыкальных пьес под общим названием “Декатлон”. И через нашу федерацию легкой атлетики пригласил меня в филармонию на свой концерт. Перед началом он вышел и посмотрел в зал, пришел ли я. Играл на рояле потрясающе — настоящий виртуоз! После концерта мы пошли за кулисы, общались, фотографировались. Он иногда писал мне в интернете, поддерживал, желал удачи. Когда уходят такие яркие таланты, как Блинов, по-моему, это потеря для всего человечества. 43 года — так мало! Светлая память…» – сказал Кравченко в интервью «Прессболу».