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Игорь Шитов: «Думаю, мы смогли бы дожать Северную Ирландию, если бы поддержка трибун была лучше»

14.06.2019 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов в интервью Кристине Козел отметил малое количество болельщиков на игре с Северной Ирландией.

- Насколько реально было зацепить немцев?

– Мы выложились на 200 процентов. Может быть, нам благоволила удача. Если бы залетел мяч, когда бил Драгун или Наумов, может и могли бы зацепить. Класс их вратаря, класс игроков… Наш класс реально ниже. Мы могли надеяться на удачу.

- Матч против Северной Ирландии был равным.

– Опять же удача. Думаю, мы смогли бы их дожать, если бы поддержка трибун была лучше. Не было атмосферы матча сборной команды. Мы были разочарованы, что так мало людей было на игре. Их болельщики перекрикивали наш стадион, органично смотрелись, приехали за час до матча и поддерживали свою команду. Это немаловажный фактор. В матче против Германии процентов 30 болельщиков пели гимн, это реально заряжает энергией. Получается такое духовное объединение, было круто. Если бы весь стадион пел, думаю, на эмоциональном заряде первые 20 минут мы могли бы как-то показать уровень.

- Мы знаем, какая реакция толпы будет на эти слова: «Они играть не умеют, а им вдруг поддержки не хватило».

– Я не отказываюсь от идеи, что мы должны заслужить поддержку и любовь болельщиков. Я вижу, что ребята выходят с горящими глазами, – сказал Шитов.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов в интервью Кристине Козел отметил малое количество болельщиков на игре с Северной Ирландией.
 
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