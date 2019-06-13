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Сманцер о том, как государство хотело купить «Динамо»: «Объявил: 12 миллионов долларов. Хотя оценивал клуб в 20»

14.06.2019 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бизнесмен Александр Сманцер, который владел контрольным пакетом акций минского «Динамо» до Юрия Чижа, рассказал о том, что хотел продать минский клуб за 12 миллионов долларов.

- Хвастович рассказывал, что в какой-то момент Заметалин (на тот момент вице-премьер Беларуси – Tribuna.com) предлагал купить «Динамо». Речь была якобы о 10 миллионах долларов. До вас доходили эти разговоры? 

– Это было мое предложение, когда Хвастович рассказал, что возник такой вопрос. Объявил: хочу 12 миллионов. Хотя оценивал «Динамо» на то время в миллионов 20.

- Как это было? Вы объявили эту цену на встрече с какими-то государственными людьми? 

– Пойми правильно: мне не было никакого резона общаться с ними. Эти государственные люди знали, даже если я кашляю. Все мгновенно доносилось. 

- То есть Владимира Заметалина и Александра Григорова (в ту пору – заместителя министра спорта, якобы предлагавшего за «Динамо» 10 миллионов долларов – Tribuna.com) никогда не видели? 

– Почему? Видел того Заметалина раз или два. Но такие меркантильные вопросы со мной не обсуждали, потому что знали, что меня не подвинуть.

- Какая реакция на вашу цену была с той стороны?

– Реакция вникуда. В очередной раз ребята из Управления быстрого реагирования при Совете безопасности угрожали: если Сманцер такой хитрый, мы его посадим. 

До Чижа «Динамо» владел один из влиятельнейших бизнесменов 90-х в Беларуси. Вот его большое интервью

 
 
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Бизнесмен Александр Сманцер, который владел контрольным пакетом акций минского «Динамо» до Юрия Чижа, рассказал о том, что хотел продать минский клуб за 12...
 
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