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Сманцер о том, как государство хотело купить «Динамо»: «Объявил: 12 миллионов долларов. Хотя оценивал клуб в 20»
14.06.2019 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бизнесмен Александр Сманцер, который владел контрольным пакетом акций минского «Динамо» до Юрия Чижа, рассказал о том, что хотел продать минский клуб за 12 миллионов долларов.
- Хвастович рассказывал, что в какой-то момент Заметалин (на тот момент вице-премьер Беларуси – Tribuna.com) предлагал купить «Динамо». Речь была якобы о 10 миллионах долларов. До вас доходили эти разговоры?
– Это было мое предложение, когда Хвастович рассказал, что возник такой вопрос. Объявил: хочу 12 миллионов. Хотя оценивал «Динамо» на то время в миллионов 20.
- Как это было? Вы объявили эту цену на встрече с какими-то государственными людьми?
– Пойми правильно: мне не было никакого резона общаться с ними. Эти государственные люди знали, даже если я кашляю. Все мгновенно доносилось.
- То есть Владимира Заметалина и Александра Григорова (в ту пору – заместителя министра спорта, якобы предлагавшего за «Динамо» 10 миллионов долларов – Tribuna.com) никогда не видели?
– Почему? Видел того Заметалина раз или два. Но такие меркантильные вопросы со мной не обсуждали, потому что знали, что меня не подвинуть.
- Какая реакция на вашу цену была с той стороны?
– Реакция вникуда. В очередной раз ребята из Управления быстрого реагирования при Совете безопасности угрожали: если Сманцер такой хитрый, мы его посадим.
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Сманцер о том, как государство хотело купить «Динамо»: «Объявил: 12 миллионов долларов. Хотя оценивал клуб в 20»
Бизнесмен Александр Сманцер, который владел контрольным пакетом акций минского «Динамо» до Юрия Чижа, рассказал о том, что хотел продать минский клуб за 12...
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