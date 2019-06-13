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Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси
14.06.2019 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси.
Ранее сообщалось, Михаил Мархель и Александр Ермакович
Вчера свой пост покинул Игорь Криушенко.
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По информации Tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси.
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