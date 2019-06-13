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Криушенко об отставке: «Претензии при желании всегда можно найти»
14.06.2019 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал свою
- Жаль, что вы уходите, все-таки не завершили свой проект.
– Мне тоже жаль. Все так сложилось. Что теперь сделать?
- Вам намекнули, что надо уйти?
– Посидели, поговорили с руководством и приняли совместное решение, что так для всех будет лучше. Вот и все.
- При вас сборная заслужила право сыграть в плей-офф Лиги наций, где будет возможность выйти на чемпионат Европы. Было бы корректно, чтобы вы руководили сборной в этих матчах.
– Не все так считают. Что тут сделать?
- Какие претензии вам высказали?
– Претензии при желании всегда можно найти. Тем более проиграли две домашние игры.
- Что бы порекомендовали вашему сменщику? Знаете, кто им станет?
– Не знаю, кто им станет. Я пожелал сборной удачи, надеюсь, что задачу команда выполнит и выйдет на чемпионат Европы. Буду следить и болеть за ребят.
- Какие ваши планы?
– Пока надо перевести дух. А дальше будет видно, – сказал Криушенко.
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал свою отставку.
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