Криушенко об отставке: «Претензии при желании всегда можно найти»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал свою отставку.

- Жаль, что вы уходите, все-таки не завершили свой проект.

– Мне тоже жаль. Все так сложилось. Что теперь сделать?

- Вам намекнули, что надо уйти?

– Посидели, поговорили с руководством и приняли совместное решение, что так для всех будет лучше. Вот и все.

- При вас сборная заслужила право сыграть в плей-офф Лиги наций, где будет возможность выйти на чемпионат Европы. Было бы корректно, чтобы вы руководили сборной в этих матчах.

– Не все так считают. Что тут сделать?

- Какие претензии вам высказали?

– Претензии при желании всегда можно найти. Тем более проиграли две домашние игры.

- Что бы порекомендовали вашему сменщику? Знаете, кто им станет?

– Не знаю, кто им станет. Я пожелал сборной удачи, надеюсь, что задачу команда выполнит и выйдет на чемпионат Европы. Буду следить и болеть за ребят.

- Какие ваши планы?

– Пока надо перевести дух. А дальше будет видно, – сказал Криушенко.