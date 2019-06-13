Владимир Самсонов: «Европейские игры – это самый важный старт в 2019 году, по крайней мере, для меня»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Владимир Самсонов заявил, что Европейские игры для него являются самым важным стартом в 2019 году.

— Совсем скоро большой домашний старт — вторые Европейские игры, как вы себя чувствуете в эмоциональном плане и функционально?

— Еще есть немного времени, но напряжение уже чувствуется. Это самый важный старт в 2019 году, по крайней мере, для меня. Хотелось бы сыграть как можно лучше при своих родных, друзьях и болельщиках. Я и вся команда готовимся очень серьезно.

— Европейские игры по уровню соперничества можно сравнить с чемпионатом Европы? Все сильнейшие теннисисты континента приедут в Минск?

— Есть определенные ограничения на Европейских играх в личном турнире, где только два человека могут выступать от страны в настольном теннисе. Все сильнейшие в любом случае будут здесь. Сборная Германии: Дмитрий Овчаров, Тимо Боль, все планируют приехать.

— О будущем. Оно сейчас ограничивается исключительно 2019 годом или есть более далекие планы?

— Олимпийские игры пройдут буквально через год. Я постараюсь попасть на них, а что будет дальше, увидим. Если отберусь в Токио, то обязательно поеду играть. Может это не такой большой шанс, но все же шанс выиграть ту заветную олимпийскую медаль, которую я всегда хотел. Естественно, я буду пробовать.

— Три путевки на Олимпиаду разыграют в Минске, каковы ваши шансы попасть на них уже в июне по окончании соревнований на Европейских играх?

— Чтобы попасть в четверку, мне придется обыграть соперника высокого класса. Но думаю, что уже с первого раунда будет тяжело. Я готовлюсь. В феврале был турнир ТОП-16, где я был в финале и был очень хороший шанс выиграть. И все те же игроки будут в Минске. Выиграть медаль, думаю, это вполне реально, – цитирует Самсонова TUT.BY со ссылкой на пресс-службу Parimatch.