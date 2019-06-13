Эден Азар: «Не знаю, будет ли проще получить «Золотой мяч» в «Реале», но я постараюсь стать лучшим»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок Эден Азар рассказал о своем желании завоевать «Золотой мяч».

«Да, я буду стараться стать лучшим игроком мира. Но в первую очередь я хочу, чтобы у нас была лучшая команда, которая будет завоевывать трофеи. Для меня это новый вызов, и я к нему готов.

В этом году «Золотой мяч» получил игрок «Реала» . Не знаю, будет ли проще мне получить «Золотой мяч» в «Реале», хоть и многим футболистам клуба это удавалось.

Я концентрируюсь на делах команды. И если все пойдет хорошо, почему нет? Я держу это в голове, но не одержим этим.

Я не «галактико», но постараюсь им стать. Пока я , – сказал бельгиец на своей презентации в «Реале».