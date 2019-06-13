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Эден Азар: «Не знаю, будет ли проще получить «Золотой мяч» в «Реале», но я постараюсь стать лучшим»
14.06.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок
«Да, я буду стараться стать лучшим игроком мира. Но в первую очередь я хочу, чтобы у нас была лучшая команда, которая будет завоевывать трофеи. Для меня это новый вызов, и я к нему готов.
В этом году «Золотой мяч» получил игрок «Реала»
Я концентрируюсь на делах команды. И если все пойдет хорошо, почему нет? Я держу это в голове, но не одержим этим.
Я не «галактико», но постараюсь им стать. Пока я
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Новичок «Реала» Эден Азар рассказал о своем желании завоевать «Золотой мяч».
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