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Еще одним помощником Мархеля может стать его брат Юрий

14.06.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель, вероятно, возглавит национальную команду страны.

По информации «Прессбола», ассистентом у 52-летнего специалиста в сборной станет Георгий Кондратьев.

Еще одним помощником Мархеля может стать его брат Юрий Мархель. 

Отметим, что Юрий Мархель, также как и Георгий Кондратьев, входит в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси.

Ермакович отказался возглавить сборную Беларуси. Мархель – главный кандидат

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель, вероятно, возглавит национальную команду страны.
 
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«Прессбол»: Ассистентом Мархеля в сборной станет Кондратьев
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