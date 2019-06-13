Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель, вероятно, возглавит национальную команду страны.

По информации «Прессбола», ассистентом у 52-летнего специалиста в сборной станет Георгий Кондратьев.

Еще одним помощником Мархеля может стать его брат Юрий Мархель.

Отметим, что Юрий Мархель, также как и Георгий Кондратьев, входит в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси.

Ермакович отказался возглавить сборную Беларуси. Мархель – главный кандидат