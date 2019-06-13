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Еще одним помощником Мархеля может стать его брат Юрий
14.06.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель, вероятно, возглавит национальную команду страны.
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Еще одним помощником Мархеля может стать его брат Юрий Мархель.
Отметим, что Юрий Мархель, также как и Георгий Кондратьев, входит в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель, вероятно, возглавит национальную команду страны.
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