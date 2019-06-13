|
ЦСКА интересуется нападающим «Васко да Гама» Маррони. Его продают за 400 000 евро
14.06.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
По информации «Чемпионата», 20-летним форвардом интересуется
Бразильский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому будет готов отпустить футболиста за 400 000 евро.
Статистику Маррони, который забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 20 матчах в Бразилии, можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Васко да Гама» Маррони может продолжить карьеру в России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)