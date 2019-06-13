ЦСКА интересуется нападающим «Васко да Гама» Маррони. Его продают за 400 000 евро

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий да Гама» Маррони может продолжить карьеру в России.

По информации «Чемпионата», 20-летним форвардом интересуется , но он не является основным выбором на этой позиции для армейцев.

Бразильский клуб испытывает финансовые трудности, поэтому будет готов отпустить футболиста за 400 000 евро.

Статистику Маррони, который забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 20 матчах в Бразилии, можно посмотреть здесь .