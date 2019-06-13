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«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»

14.06.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на аналогичный пост в «Ювентусе»

По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, сегодня спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи провел в Милане двухчасовую встречу с агентом Сарри, Фали Рамадани.

По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1». 

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист будет зарабатывать в «Ювентусе» 6-7 миллионов евро в год.

«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри за более чем 5 млн фунтов. Лэмпард возглавит лондонцев

 
 
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на аналогичный пост в «Ювентусе».
 
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