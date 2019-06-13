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«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»
14.06.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на аналогичный пост в
По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, сегодня спортивный директор туринского клуба
По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1».
Ранее
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на аналогичный пост в «Ювентусе».
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