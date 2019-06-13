«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на аналогичный пост в .

По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, сегодня спортивный директор туринского клуба провел в Милане двухчасовую встречу с агентом Сарри, Фали Рамадани.

По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1».

Ранее сообщалось , что 60-летний специалист будет зарабатывать в 6-7 миллионов евро в год.

«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри за более чем 5 млн фунтов. Лэмпард возглавит лондонцев