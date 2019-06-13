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Николич покинет «Минск»

14.06.2019 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Минска» Неманя Николич покинет клуб. Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Разин.

«Мы с Николичем расстаемся. Хороший он игрок, безусловно. Но любому игроку, даже очень хорошему, нужна мотивация. А если ее нет, то и футболиста тоже нет», – сказал Разин.

Добавим, что 31-летний игрок перешел в «Минск» в марте этого года и сыграл за клуб 9 матчей. 

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Минска» Неманя Николич покинет клуб.
 
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