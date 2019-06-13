|
Николич покинет «Минск»
14.06.2019 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Минска» Неманя Николич покинет клуб. Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Разин.
«Мы с Николичем расстаемся. Хороший он игрок, безусловно. Но любому игроку, даже очень хорошему, нужна мотивация. А если ее нет, то и футболиста тоже нет», – сказал Разин.
Добавим, что 31-летний игрок перешел в «Минск» в марте этого года и сыграл за клуб 9 матчей.
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Минска» Неманя Николич покинет клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)