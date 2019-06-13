|
Игрок Maxline поставил 5 рублей и выиграл 5000
14.06.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок компании Maxline сделал ставку типа экспресс с 20-ю событиями на сумму 5 рублей и выиграл 5096 рублей, сообщает пресс-служба БК Maxline.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрок компании Maxline сделал ставку типа экспресс с 20-ю событиями на сумму 5 рублей и выиграл 5096 рублей, сообщает пресс-служба БК Maxline.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)