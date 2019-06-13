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Игрок Maxline поставил 5 рублей и выиграл 5000

14.06.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок компании Maxline сделал ставку типа экспресс с 20-ю событиями на сумму 5 рублей и выиграл 5096 рублей, сообщает пресс-служба БК Maxline.

Игрок Maxline поставил 5 рублей и выиграл 5000

 
 
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Игрок компании Maxline сделал ставку типа экспресс с 20-ю событиями на сумму 5 рублей и выиграл 5096 рублей, сообщает пресс-служба БК Maxline.
 
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