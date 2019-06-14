«Панорама»: Уже более 300 иностранных болельщиков приехали на Европейские игры

Источник материала: Tribuna.com

По данным Госпогранкомитета, уже пересекли границу более 300 болельщиков, которые собираются посетить Европейские игры. Больше всего туристов приехало из Польши, а также Германии, Латвии и Литвы, сообщает «Панорама».

Напомним, что с 10 июня заработал безвизовый режим для иностранцев в связи с началом Европейских игр. Иностранцам на любом пункте пропуска можно предоставить аккредитацию участника или билет на любое спортивное состязание. Данное правило действует для граждан 74 государств.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня.