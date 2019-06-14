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«Панорама»: Уже более 300 иностранных болельщиков приехали на Европейские игры

14.06.2019 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По данным Госпогранкомитета, уже пересекли границу более 300 болельщиков, которые собираются посетить Европейские игры. Больше всего туристов приехало из Польши, а также Германии, Латвии и Литвы, сообщает «Панорама».

Напомним, что с 10 июня заработал безвизовый режим для иностранцев в связи с началом Европейских игр. Иностранцам на любом пункте пропуска можно предоставить аккредитацию участника или билет на любое спортивное состязание. Данное правило действует для граждан 74 государств. 

Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня.

 
 
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По данным Госпогранкомитета, уже пересекли границу более 300 болельщиков, которые собираются посетить Европейские игры.
 
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