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«Наполи» потребовал 100 млн евро у «ПСЖ» за Инсинье

14.06.2019 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье привлек интерес «ПСЖ»

Парижане сделали запрос о возможном трансфере 28-летнего футболиста, неаполитанский клуб ответил, что готовы отпустить игрока за 100 миллионов евро. Сообщается, что «Наполи» еще не получал предложений по Инсинье выше 70-80 миллионов.

«Наполи» проведет на следующей неделе переговоры с Миной Райолой, агентом Инсинье, о будущем футболиста. Стороны могут подписать новый контракт, рассчитанный до 2024 года, с зарплатой 6 миллионов евро в год.

 

 
 
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Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье привлек интерес «ПСЖ».
 
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