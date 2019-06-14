«Наполи» потребовал 100 млн евро у «ПСЖ» за Инсинье

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье привлек интерес .

Парижане сделали запрос о возможном трансфере 28-летнего футболиста, неаполитанский клуб ответил, что готовы отпустить игрока за 100 миллионов евро. Сообщается, что еще не получал предложений по Инсинье выше 70-80 миллионов.

«Наполи» проведет на следующей неделе переговоры с , агентом Инсинье, о будущем футболиста. Стороны могут подписать новый контракт, рассчитанный до 2024 года, с зарплатой 6 миллионов евро в год.