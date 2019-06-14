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«Наполи» потребовал 100 млн евро у «ПСЖ» за Инсинье
14.06.2019 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье привлек интерес
Парижане сделали запрос о возможном трансфере 28-летнего футболиста, неаполитанский клуб ответил, что готовы отпустить игрока за 100 миллионов евро. Сообщается, что
«Наполи» проведет на следующей неделе переговоры с
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Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье привлек интерес «ПСЖ».
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