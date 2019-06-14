Как без визы попасть в Беларусь на Европейские игры

Источник материала: Полымя





21 июня в Минске на стадионе «Динамо» состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. В течение 10 дней лучшие спортсмены Старого Света будут определять лучших из лучших в 15 видах спорта. Среди главных действующих лиц – цвет европейского спорта: чемпионы мира и олимпийские чемпионы, рекордсмены и легенды. Тысячи участников, журналистов и десятки тысяч болельщиков со всех стран континента съезжаются в белорусскую столицу, чтобы поддержать свои сборные и насладиться непередаваемой атмосферой грандиозного спортивного праздника.

Минск уже успел зарекомендовать себя городом спортивным, уютным и очень гостеприимным: каждый, кто приезжал сюда просто погостить или поучаствовать в соревнованиях, удивлялся невероятной душевной атмосфере города и отзывчивости его жителей. А чемпионат мира по хоккею в 2014 году глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель и вовсе назвал лучшим за всю историю проведения турниров! Глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич тоже уверен, что Минск с задачей справится: «Мы очень довольны проделанной работой, Минск готов к проведению соревнований. Я уверен, что наши белорусские коллеги сделают все на высшем уровне. II Европейские игры – это шанс для того, чтобы открыть Беларусь миру, а всему миру открыть для себя Беларусь. На форум подано огромное количество заявок от прессы, и благодаря репортажам и новостям из Минска все смогут узнать о том, какие приветливые люди живут в этой стране».

Билеты на II Европейские игры раскупаются бойко, и арены обещают заполниться до отказа. В продаже они еще есть, и купить их может каждый желающий в любом уголке Земли. Достаточно просто зайти на официальный сайт билетного представителя и сделать свой выбор: в режиме онлайн выбрать дату, время, вид спорта и сессию, на которой хотел бы присутствовать. Для входа на стадионы можно воспользоваться электронной версией билета. Тем же, кто хочет получить бумажную версию (к слову, красиво оформленную и представляющую не только практическую, но и эстетическую ценность), достаточно заглянуть в главный офис компании «Тикетпро» на проспекте Машерова в Минске или в кассу спортивного объекта.

Билет в данном случае – это не только пропуск на стадион, но и нечто гораздо большее – он обещает иностранцам серьезные льготы при въезде в Беларусь. На время Игр в стране введен безвизовый режим для болельщиков. Предъявив билет на границе, граждане 74 государств могут въехать в Беларусь без каких-либо дополнительных разрешений. В пунктах пропуска появились соответствующие информационные табло. Гости Игр могут пройти таможенный контроль без очереди. Прямо на границе можно будет оформить медицинскую страховку, а также обменять деньги. Билет или аккредитация позволят иностранцам находиться в Беларуси до 10 июля. Одновременно билет освобождает от необходимости оплаты дорожного сбора (достаточно всего лишь предъявить квиток в пункте сбора), а также является проездным билетом в городском и пригородном транспорте.

Гостиницы Минска уже начали заполняться многочисленными гостями, но переживать не стоит: организаторы уверяют, что места хватит всем. Кстати, цены на проживание во время Игр расти не будут – они останутся фиксированными. Каждый может выбрать по вкусу, кошельку и забронировать номер заранее на сайтах отелей. Также гостей готовы принять многочисленные санатории и агроусадьбы, расположенные в ближайшем пригороде.

Всю подробную информацию о видах спорта, атлетах, расписании соревнований можно найти на официальном сайте мультиспортивного форума. Последние новости, интервью со спортсменами и организаторами, а также все, что связано с II Европейскими играми, читайте также на специальной тематической вкладке сайта издательского дома «Беларусь сегодня», посвященной II Европейским играм, — https://www.sb.by/europeangames2019/

Слоганом II Европейских игр выбраны слова Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»), что удачно указывает также на национальный домен Беларуси и официальное международное сокращение – BY. И это действительно яркое событие. Не только для Беларуси, но и для всей Европы, центром которой на 10 дней станет Минск.