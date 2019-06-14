Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере Хуммельса

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может вернуться в «Боруссию».

По информации Sport Bild, представители дортмундского клуба начали в переговоры о трансфере 30-летнего футболиста с «Баварией», о чем был проинформирован главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

Хуммельс перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2016 году. В прошедшем сезоне бундеслиги он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.