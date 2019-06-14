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Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере Хуммельса
15.06.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может вернуться в «Боруссию».
По информации Sport Bild, представители дортмундского клуба начали в переговоры о трансфере 30-летнего футболиста с «Баварией», о чем был проинформирован главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.
Хуммельс перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2016 году. В прошедшем сезоне бундеслиги он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.
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Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может вернуться в «Боруссию».
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