ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Давыдько: «Ругают Европейские игры-2019 как-то неискренне, из-под редакторской палки»

15.06.2019 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Белой Руси» Николай Давыдько прокомментировал критику в адрес Европейских игр-2019.

«Лето, жара, хорошо. Мы находимся в преддверии большого европейского, как минимум, а я думаю и немножко мирового события – вторых Европейских игр. Все хорошо. Ан, нет. Заглянешь в некоторые интернет-источники и просто оторопь какая-то берет. Как-то все плохо и в подготовке, и городу не очень хорошо. Ругают Европейские игры-2019 как-то неискренне, из-под редакторской палки. Такое ощущение возникает.

Донуделись до того, что пиво на Европейских играх – это плохо. Много народа приедет – плохо. Мало приедет – плохо. Город украшают – это плохо и дорого», – сказал Давыдько.

Напомним, Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ примет гребной канал в Заславле. На Играх будет разыграно 200 комплектов наград. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель «Белой Руси» Николай Давыдько прокомментировал критику в адрес Европейских игр-2019.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере Хуммельса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика