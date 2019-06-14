Николай Давыдько: «Ругают Европейские игры-2019 как-то неискренне, из-под редакторской палки»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Белой Руси» Николай Давыдько прокомментировал критику в адрес Европейских игр-2019.

«Лето, жара, хорошо. Мы находимся в преддверии большого европейского, как минимум, а я думаю и немножко мирового события – вторых Европейских игр. Все хорошо. Ан, нет. Заглянешь в некоторые интернет-источники и просто оторопь какая-то берет. Как-то все плохо и в подготовке, и городу не очень хорошо. Ругают Европейские игры-2019 как-то неискренне, из-под редакторской палки. Такое ощущение возникает.

Донуделись до того, что пиво на Европейских играх – это плохо. Много народа приедет – плохо. Мало приедет – плохо. Город украшают – это плохо и дорого», – сказал Давыдько.

Напомним, Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ примет гребной канал в Заславле. На Играх будет разыграно 200 комплектов наград. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран , которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.